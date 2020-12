135 jaar aan verhalen over wonen, werken en winkelen in De Passage

David en Ryan willen dolgraag een baby: ‘Ik hoop met baard en dikke buik over straat te lopen’

David en Ryan trouwden afgelopen september. Het was een prachtige bruiloft en nu hoopt het stel een volgende stap te kunnen zetten: een baby. Ze vertelden hun verhaal aan mediapartner Omroep West.

‘Ik ben als meisje geboren en ben zes jaar geleden in transitie gegaan. Ik ben non-binair, dus ik voel me geen vrouw, maar ik ben ook niet 100 procent man’, vertelt de 29-jarige Ryan. ‘De afgelopen jaren heb ik testosteron gekregen dus ik zie er veel meer uit als een man, maar ik heb nog wel een baarmoeder. Dus ik kan wel zwanger worden.’

David (31) is een cis-man, dus hij is geboren als een jongen en voelt zich ook een jongen. ‘Bij de derde date vroeg Ryan al of ik een kinderwens had’, vertelt David vrolijk. ‘En hij zei er gelijk bij dat daar een documentaire over gemaakt moet worden. Nu ben ik toevallig journalist, dus dat kwam mooi uit.’

‘Bij veel stellen gaat het niet vanzelf’

Het stel heeft onlangs een crowdfundingsactie opgezet, want die documentaire gaat er komen. ‘We nemen alles op, de bezoeken aan het ziekenhuis, de discussie thuis. We willen graag laten zien dat transgender-stellen ook een kinderwens hebben’, zegt Ryan.

Helaas gaat het zwanger worden niet vanzelf. ‘De zwangerschap laat helaas nog op zich wachten, vandaar dat we nu ook bij een fertiliteitsarts lopen. Ons geduld wordt aardig op de proef gesteld’, vertelt Ryan. ‘Maar ook dat willen we laten zien in de docu’, vult David aan. ‘Bij veel stellen gaat het zwanger worden niet vanzelf, helaas bij ons ook niet.’

De ‘anders’ positie

Mocht Ryan zwanger worden, dan zal het stel een bijzondere verschijning zijn. ‘Ik hoop met een baard en een dikke buik over straat te lopen’, zegt Ryan. ‘Ik zou het ook mooi vinden als je zo’n zwangerschapsband gaat dragen, laat het maar zien dat het een zwangere buik is’, zegt David. Ryan ziet dat niet zo zitten. ‘Ik weet niet of ik dat wil, daar moet ik nog over nadenken. Maar ik hoop wel dat mensen, na het zien van onze documentaire, zich meer realiseren dat een zwangerschap in vele vormen komt.’

Als er in de toekomst een kindje geboren wordt, dan zal het geslacht niet op het geboortekaartje komen te staan. ‘Op het geboortekaartje zal iets komen te staan van: wij hebben een kindje gekregen’, zegt David. ‘Stel het is een jongen, dan wachten we gewoon af of het kindje aangeeft: ik ben een jongetje’, vertelt Ryan. ‘Maar nu zijn we daar ook nog wel mee aan het worstelen’, zegt David. ‘Je moet het kind wel identiteit kunnen geven, het kind moet zich wel ergens aan op kunnen trekken. Ik wil niet dat het kind altijd maar de ‘anders’ positie krijgt.’