Invoering BeNeLeague ‘mooie stap voor Nederlandse basketbal en voor Den Haag in het bijzonder’

De kogel is door de kerk. De professionele basketballiga’s uit Nederland en België hebben beslist dat de ‘BeNeLeague’ van start gaat met ingang van volgend seizoen, 2021-2022. Alle clubs hebben vrijdagavond unaniem ingestemd met de samenwerking. Ilse Feenstra van The Hague Royals: ‘Dit is een mooie stap voor het Nederlandse basketbal in het algemeen en voor Den Haag in het bijzonder.’

Het seizoen begint met twee nationale competities, waarin alle teams een gelijk aantal wedstrijden spelen. De beste vijf van elk land komen samen in een Golden Group. De Nederlandse clubs spelen zowel thuis als uit tegen de Belgische clubs. De ploegen die niet tot de top-5 behoren, komen samen in de Silver Group en spelen eveneens 10 wedstrijden.

Play-offs

De play-offs bestaan ook uit een nationaal gedeelte. De twee beste Nederlandse clubs plaatsen zich voor de halve finale van de Nederlandse play-offs. De drie overige Nederlandse ploegen uit de Golden group strijden met de beste Nederlandse ploeg uit de Silver Group voor een plaats in de halve finale van de play-offs. Deze play-offreeks levert dus een nationale kampioen op.

De clubs uit de Silver Group die zich niet plaatsen voor de nationale play-offs, gaan van start met de BeNeLeague play-offs. In elke ronde stromen de verliezende teams van de nationale play-offs in. De winnaars van deze series nemen het uit en thuis op tegen de nationale kampioenen. Daarna strijden de twee overgebleven clubs in een thuis- en een uitwedstrijd om de BeNeLeague titel. Deze competitieformule kan flexibel toegepast worden indien er minimaal 16 en maximaal 24 clubs deelnemen aan de competitie.

‘Modern competitiemodel’

Pieter Nieuwenhuis (ceo Hypercube): ‘De stakeholders van het basketbal in beide landen hebben gezamenlijk een modern competitiemodel laten ontstaan dat een maximum aan aantrekkelijke wedstrijden voorziet, voldoet aan de eisen en wensen van de hedendaagse media en tevens flexibel genoeg is om bestand te zijn tegen eventuele schommelingen van het aantal deelnemers en zelfs tot op zekere hoogte het aantal beschikbare speeldagen.’ Er wordt een interim-bestuur samengesteld uit twee vertegenwoordigers van beide leagues en een aangewezen ad-interimmanager. Zij zorgen voor een effectieve operationele opstart.

Ramses Braakman, voorzitter Dutch Basketball League: ‘De BeNeLeague is nog een werktitel. In onze plannen gaan we ons ook sterk richten op jonge (potentiële) basketbalfans. Dat gaan we terugzien in onze communicatie en social media engagement. We willen graag met onze fans een passende nieuwe naam en huisstijl voor de nieuwe league ontwikkelen. Het geloof is enorm groot bij alle betrokkenen in de opzet van het nieuwe competitiemodel dat op alle fronten baanbrekend genoemd mag worden.’

‘Met deze competitie kunnen we Den Haag verder profileren’

Ilse Feenstra van The Hague Royals: ‘Dit is een mooie stap voor het Nederlandse basketbal in het algemeen en voor Den Haag in het bijzonder. Den Haag heeft immers een bijzondere positie als stad van vrede en recht en het is fantastisch als we via deze nieuwe competitie opzet de stad verder kunnen profileren.’

Feenstra onderschrijft de woorden van collega Bob van Oosterhout, voorzitter van Heroes Den Bosch die aangeeft dat deze stap getuigt van ambitie, visie en lef. Juist in deze voor de sport moeilijke tijd. Basketbal is een wereldsport, met enorme potentie, maar in onze landen nog allesbehalve volgroeid. Zonder twijfel is dit een zeer spraakmakende manier waarop het Nederlandse en Belgische basketbal zich van hun meest innovatieve, ondernemende kant laten zien’, aldus Van Oosterhout.