Linkse partijen willen verbod op reclames van ‘grootvervuilers’

Vier partijen in de gemeenteraad binden de strijd aan met oliebedrijven en luchtvaartmaatschappijen. GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en de Haagse Stadspartij in de gemeenteraad willen een onderzoek naar de mogelijkheden om fossiele reclames in de buitenruimte te verbieden, schrijft mediapartner Omroep West.

Volgens de partijen ‘normaliseren’ advertenties het aanbod van fossiele producten en diensten. ‘Bovendien stimuleren advertenties mensen om aankopen te doen die ten koste gaan van een leefbare planeet’, stellen de partijen. ‘Oliebedrijven en luchtvaartmaatschappijen hebben momenteel vrij spel om met hun producten te adverteren en tegen stuntprijzen aan te bieden. Dat is niet meer van deze tijd.’

‘De advertenties van zwaar vervuilende producten staan haaks op de duurzame koers die het stadsbestuur heeft ingezet en leiden tot grote milieuschade en kosten om de klimaatcrisis aan te pakken’, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. ‘Deze schadelijke gevolgen rechtvaardigen een verbod op fossiele reclames, zoals dat ook bij tabaksreclames al het geval is.’

Tabaksreclames

Robert Barker van de Partij voor de Dieren wijst ook naar die tabaksreclames. ‘Reclames voor sigaretten zijn verboden, omdat mensen daarmee hun longen beschadigen’, zegt hij. ‘Met fossiele brandstoffen verpesten we de longen van de aarde.’ Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: ‘Als Den Haag moeten we de schade van en de vraag naar fossiele brandstoffen beperken om in 2030 klimaatneutraal te zijn.’

Janneke Holman van de PvdA wil samen optrekken met Amsterdam en Rotterdam. ‘Ook in die steden trekken partijen in de gemeenteraad aan de bel’, zegt ze. ‘Wij als Haagse partijen vragen daarom aan het stadsbestuur om met deze andere steden samen te werken en te kijken hoe zo’n reclameverbod juridisch mogelijk is.’