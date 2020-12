Wethouder Robert van Asten in Spuigasten

Pier, Hollands Spoor, Cars Jeans Stadion en Jan van Zanen verrijzen vanuit Lego op Scheveningen

Een kleine mijlpaal vrijdag richting de opening van het Legoland Discovery Center op Scheveningen. Een belangrijk onderdeel is gepresenteerd: Den Haag in Lego. Bekende Haagse gebouwen zijn door legobouwers tot op het laatste detail nagebouwd, zoals station Hollands Spoor, het Kurhaus en ‘de Haagse Tieten’. En zelfs burgemeester Jan van Zanen heeft een ereplekje gekregen.

Meer dan een miljoen legoblokjes en tijd, heel veel tijd. Dat zijn de twee ingrediënten die ervoor hebben gezorgd dat Den Haag vanaf volgend jaar te bewonderen is in Lego. ‘Met alle blokjes kun je een heel voetbalveld vullen’, vertelt Arjan Groenendijk, één van de 28 ‘legomeesterbouwers’ ter wereld en verantwoordelijk voor het project.

Er zijn dertig modellen, waaronder het Kurhaus, de Haagse Toren (in de volksmond ‘Het Strijkijzer’), de Pier en paleis Huis ten Bosch. ‘We zijn zeker al een aantal jaar naar deze ministad toe aan het leven’, vertelt de meesterbouwer. ‘Er zijn dertig modellen en aan één model wordt soms wel vijfhonderd uur gebouwd, dus reken maar uit’, lacht hij.

Wie goed kijkt, ziet bij de legoreplica van het stadhuis een legopoppetje met grijs haar, een bril en een ambtsketting. Dat is de legoversie van burgemeester Jan van Zanen. ‘Ik ben nu burgemeester van miniland en van Den Haag’, lacht de burgemeester, die zelf verzot is op het plastic speelgoed. ‘Mijn broer en ik hadden samen lego en speelden daar veel mee’, vertelt hij aan Den Haag FM.

De burgemeester is zeer onder de indruk van de legoversie van ‘zijn’ stad. ‘Er is uren aan gewerkt. Ik zou er het geduld niet voor hebben. En niet de vingers’, aldus Van Zanen. De legoversie van zichzelf mocht hij zelf plaatsen voor het stadhuis. ‘Dat is heel flaterend. Ik ben supertrots en hij lijkt ook nog!’

Wie zelf de Grote Kerk, het Kunstmuseum of de vuurtoren bij de Keizerstraat in huis wil halen, kan helaas niet met een grote doos Legoland verlaten: de replica’s zijn niet te koop om aan je eigen keukentafel in elkaar te zetten. Enkel mensen met een fotografisch geheugen kunnen proberen ook Den Haag na te bouwen, maar ‘ik zou het je niet aanraden’, aldus legomeesterbouwer Groenendijk.