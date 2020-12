Scholieren vieren Paarse Vrijdag

Haagse scholieren vieren vandaag Paarse Vrijdag. Een dag waarop scholieren hun klasgenoten oproepen in het paars naar school te komen uit solidariteit voor de queer-gemeenschap.

In Den Haag hebben 12 scholen Gender & Sexuality Alliances (GSA) opgericht. In deze groepen komen leerlingen en leraren bijeen om te praten over meer zichtbaarheid en bespreekbaarheid van seksuele- en genderdiversiteit.

‘Dat vind ik een mooi en belangrijk signaal, op school en daarbuiten. Het mooie is dat Paarse Vrijdag afkomstig is van de leerlingen zelf en door hen wordt georganiseerd. Positieve aandacht voor genderdiversiteit en seksuele geaardheid is belangrijk’, zegt wethouder Bert van Alphen (emancipatie). De dag wordt georganiseerd door COC’s en GSA-Netwerk Nederland en heeft dit jaar ‘activisme’ als thema.

Paarse Vrijdag is in 2010 in de Verenigde staten begonnen als steunbetuiging aan lesbische, homo-, bi- of transseksuele medeleerlingen. De leerlingen begonnen met het dragen van paarse kleding omdat in de regenboogvlag deze kleur voor ‘spirit’ (geestdrift of enthousiasme) staat. Mensen die zich onzeker voelen om wie of wat ze zijn, voelen zich extra gesteund door iedereen die paars draagt op Paarse Vrijdag.

Emancipatiewethouder Van Alphen begon de dag met het hijsen van de regenboogvlag voor het stadhuis en bezocht daarna het ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool om met studenten te praten over jezelf kunnen zijn op school. Wethouder Robert van Asten bracht een bezoek aan het Hofstad Lyceum.

