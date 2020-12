Tim Akkerman had sjans met wereldster Kylie Minogue: ‘Hi handsome’

Invoering BeNeLeague ‘mooie stap voor Nederlandse basketbal en voor Den Haag in het bijzonder’

Tim Akkerman sloeg dicht toen hij sjans had met de wereldberoemde zangeres Kylie Minogue. Die ontboezeming deed de Haagse artiest vrijdag in Haags Bakkie op Den Haag FM. De muzikant zit dit jaar twintig jaar in het vak en daarom blikte hij terug, en vooruit, op zijn leven als artiest.

Aan het begin van het interview met Nicolette Krul kwam hij al met een sappig feitje: hij had ooit sjans met de wereldberoemde Kylie Minogue. Op de TMF Awards kwamen ze elkaar tegen. ‘Hi handsome’, zei Minogue tegen Tim. In plaats van dat hij op zijn beurt een flirtende opmerking terug maakte, sloeg hij dicht. ‘Echt supersuf’, herinnert hij zich.

Het ‘muzikale avontuur’ begon voor Tim Akkerman met een drumstel, dat hij kocht van zijn krantenwijk. ‘Ik was toen elf jaar en zat een beetje te hakken op dat ding. Pas op mijn veertiende zei mijn leraar tegen mij: “Volgens mij kun jij je ei veel beter kwijt met gitaarspelen”. ‘

Een gouden tip van de leraar, want ondanks dat Tim Akkerman een hekel had aan leren, kreeg hij de kneepjes van het gitaarspel in de vingers. Zijn rauwe stem ontdekte hij een tijdje later. ‘Ik neuriede al wel een beetje mee. Ik wilde altijd Eddy Vedder zijn’, aldus Akkerman. Bij vroege bandjes stond Akkerman al snel vooraan met de microfoon: ‘Ik vond dat wel leuk: dat frontmangevoel’.

De beginjaren van DI-RECT

Op zijn negentiende, als Tim Akkerman in Rockpalace aan de Torenstraat werkt, kwam hij in aanraking met DI-RECT. De vader van Jamie Westland (drummer, red.) zocht een bandje voor zijn zoon bij elkaar. Via een collega van Tim kwam vader Dick Westland bij hem terecht. ‘Ik stond er wel voor open’, vertelt Akkerman.

Tim zijn eerste indruk van Jamie, Spike en Bas was echter niet erg positief. Zij waren toen vier jaar jonger dan de zanger. ‘Ik dacht: “Ik ga die jonge pikkies geen les geven”.’ Dat gevoel werd in de oefenruimte al snel weggenomen, toen hij de drie hoorde spelen. ‘Die gasten speelden alles weg. Dat was de eye-opener.’

Toen ging het snel voor de jonge band. Binnen tien weken lag er een demo-cd op tafel, die werd opgepikt door manager Edwin Jansen en vervolgens kwam de demo bij radio-dj Rob Stenders terecht. ‘Toen is er een deur geopend en zijn we in een vaart terecht gekomen.’

De roem kwam als een tsunami voor de vier jonge muzikanten. Met nietjes in de hitkrant, een limousine als vast vervoermiddel. ‘De Beatles-taferelen waren niet onbekend’, geeft Akkerman toe. ‘Als ik mijn stoutste dromen had mogen opschrijven, dan had ik nooit opgeschreven wat er daadwerkelijk gebeurd is.’

Na tien jaar verliet Tim Akkerman DI-RECT. Nu kijkt hij nog steeds met trots naar de band. ‘Ik ben heel blij dat dit kan en op deze manier heeft uitgepakt. Met Marcel halen ze een ongelooflijke next-level. Het is tof dat zij na twintig jaar nog zo’n belangrijke naam zijn in de pop.’

Sinds 2014 tourt Tim Akkerman met zijn nieuwe band, The Ivy League. Het was voor de zanger wel even zoeken, na het verlaten van DI-RECHT. ‘Je gaat op zoek naar welke sound het beste bij je past. Ik moest nieuwe mensen om mij heen vinden.’

Met het meest recente album van zijn band, zit de artiest het dichtst bij de sound die het beste bij hem past. ‘Het is altijd gitaarmuziek. Bruce Springsteen is mijn grote voorbeeld. Hij heeft heel veel verschillende dingen gedaan, maar hij blijft toch bij zijn sound.’

Glazen bol

2021 belooft een druk jaar voor de zanger te worden. Vanaf februari tourt hij met zijn jubileumvoorstelling door het land en hij richt zich ook op een nieuwe plaat: ‘Ben ontzettend aan het schrijven’.

Zijn droom is dat hij nog lang op deze weg door mag blijven gaan. ‘Ik hoop dat ik ook de komende twintig jaar weer met muziek bezig mag zijn. Het is toch uniek om als muzikant door het leven te gaan en een gezin daarmee te kunnen onderhouden, al klinkt dat zoetig’, besluit de zanger.