Wethouder Robert van Asten in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag wethouder Robert van Asten (D66) te gast.

Den Haag krijgt vijftig miljoen euro van het Rijk voor de aanleg van een deel van de Koningscorridor: een supersnelle tram tussen Scheveningen, de Binckhorst en de regio’s Zoetermeer en Delft. Den Haag gaat nu onderzoeken wat het beste tracé voor de lightrail is. De verbinding naar de Binckhorst en het Central Innovation District rondom de Haagse stations is cruciaal om de groei van de stad te kunnen opvangen, stelt verkeerswethouder Van Asten.

Niet alleen het openbaar vervoer heeft volgens de D66-wethouder de toekomst. Hagenaars moeten in de toekomst ook veel vaker de fiets pakken. Het moet voor steeds meer mensen de ‘vanzelfsprekende keuze’ worden om zich te verplaatsten in de stad en de regio. Daarom komen er steeds meer en betere fietspaden bij, worden gevaarlijke plekken aangepakt én wordt bekeken om de Gedempte Gracht een alternatief kan worden voor de Grote Marktstraat als fietsroute door het centrum.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40 of KPN-kanaal 1312) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

