Dit zijn de winnaars van de Haagse Vrijwilligersprijzen 2020

Tijdens een live tv-programma zijn vrijdagavond de winnaars bekendgemaakt van de Haagse Vrijwilligersprijzen 2020. Met draaiende camera werd bij de winnende vrijwilligers thuis aangebeld, waarna zij via een live verbinding rechtstreeks in de uitzending kwamen. De winnende Haagse Vrijwilligersorganisaties van het jaar 2020 kregen hun prijs via een videoverbinding in de studio, uitgereikt door wethouder Kavita Parbhudayal.

“Het liefst zette ik alle vrijwilligers en alle vrijwilligersorganisaties op het podium. Want allemaal zijn ze van grote waarde en maken ze Den Haag een beetje mooier. Met het uitreiken van deze prijzen zeg ik dus tegen iedereen die zich belangeloos inzet voor een ander: dank je wel”, aldus wethouder Parbhudayal.

Iedereen in Den Haag kon een vrijwilliger, team van vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie nomineren. De jury – bestaande uit Fenna Noordermeer (PEP Den Haag), Hannah Hollestelle (JONG doet mee!), Hakim Ahbarouch (gemeente Den Haag), Marijke van Weelden (voormalig Adviseur Vrijwillige Inzet bij PEP Den Haag) en Arjan Knijff (Ibis Den Haag City Centre), aangevuld met winnaars van vorig jaar – had de lastige klus uit alle inzendingen per categorie drie potentiële winnaars te selecteren.

Het winnende vrijwilligersteam won een oorkonde, 120 vrijkaarten voor Madurodam en natuurlijk de titel Haags Vrijwilligersteam van het jaar 2020.

De Haagse Vrijwilligers van het jaar 2020:

Categorie Onderwijs en Jeugd: Mohamed Ouaili, Stichting Achterban Werkt!;

Categorie Cultuur: Cis Deyl, Make it ART worthy;

Categorie Buurt & Omgeving: Bilal El Ousrouti, Stichting 2gather;

Categorie Sport: Mark van Beek, BC Drop Shot;

Categorie Zorg & Welzijn: Eshete Fantaye, Wool for Warmth.

Het Haags Vrijwilligersteam van 2020: Team Voedselbank Haaglanden.

De Haagse Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2020:

1e plaats: Stichting Netwerk Haagse Helpers.

Haagse Helpers is een jongerennetwerk, dat hulp biedt aan mensen met weinig of geen netwerk. Ze geloven in het creëren van een win-win situatie, waarbij ze flexibel jongeren actief inzetten om hulpbehoevende stadgenoten te helpen. Door jongeren daarnaast de ruimte en educatie te bieden die ze nodig hebben, zorgt Haagse Helpers ervoor dat vrijwilligerswerk motiveert. Als een frisse wind en met jonge nieuwe energie zorgt de organisatie voor zichtbaarheid van nieuwe vrijwilligers in de stad.

2e plaats: De Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade.

De Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade bestaat uit ongeveer 140 vrijwilligers die zich elke zomer inzetten om mensenlevens te redden. Dit jaar hebben zij met extreme drukte te maken gehad. Op drukke dagen redden zij wel 200 tot 300 mensen uit het water, verleenden zij meer dan 80 keer EHBO en herenigden zij zo’n 20 kinderen met hun ouders. De Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade laat als vrijwilligersorganisatie zien dat zij ook in een bijzonder jaar voldoende strandbewaking kunnen leveren om strandbezoekers een zo veilig mogelijke dag te geven.

Foto: Uitreiking van de Haagse Vrijwilligersprijzen 2020 tijdens een livestream vanuit Studio B, met onder anderen presentator Bas Muijs, wethouder Kavita Parbhudayal en Fenna Noordermeer (PEP Den Haag); foto: gemeente Den Haag/Valerie Kuypers.