Muurtekst Kees van Kooten kan iets betekenen voor Escamp

Op de muur van het woonblok, hoek Leyweg en Gramsbergenlaan, is sinds donderdagmiddag een tekst van Kees van Kooten te lezen.

Ter ere van zijn aanstaande 80e verjaardag vond initiatiefnemer Henk Augustijn het de hoogste tijd dat Van Kooten in zijn geboortestad geëerd werd voor zijn werk. Daarom is er in overleg met de gemeente en Vestia een muur gezocht in de buurt waar Van Kooten is opgegroeid.

Kees van Kooten was niet alleen deel van het vermaarde duo Van Koot&De Bie, maar hij was ook schrijver. “Voor een muurtekst kan je dus heel goed een gedicht van hem gebruiken”, zegt initiatiefnemer Augustijn tegen Den Haag FM. Maar ook als je naar de typetjes van Van Kooten en De Bie kijkt, dan zijn die typisch Haags, “ik moet er vreselijk om lachten, want je herkent het, die types zie je als het ware zo op straat lopen”, vertelt Augustijn, “Hij is dus ook belangrijk geweest voor de Haagse ‘kultuââârr’”.

Voor kunstenaar en uitvoerder van de muurtekst, Ringo Mollinger, is Van Kooten een levende legende. En hoewel een gekleurde wandschildering voor hem makkelijker te maken is, ziet hij in deze tekst wel een uitdaging, omdat je niet kunt smokkelen. En voorwaarde is dat de tekst vanaf de straat goed leesbaar zijn.

Augustijn is blij met de lokatie, “het is een mooie zichtbare plek, bij een bushalte, dus dat kan niet beter eigenlijk”. Wat Augustijn het mooie aan de tekst vindt: “ook al weet je helemaal niks van de Nederlandse cultuur, of van Kees van Kooten of wat dan ook, dan kun je toch iets hebben aan die tekst”. En dat geldt zeker in een wijk als Escamp, waar heel erg wordt ingezet op verbinding van verschillende bewonersgroepen.

Ook stadsdichter Victor Meijer is blij met het eerbetoon. Tijdens een korte wandeling vanuit het portiek aan de Vreeswijklaan waar Van Kooten is opgegroeid, naar de muurschildering, vertelt Meijer: “Kees van Kooten is een icoon in Den Haag, letterkundig heeft die man, uiteraard samen met Wim de Bie, zoveel voorgesteld… een woordkunstenaar van het eerste uur”. En juist daarom vindt Meijer het mooi om naast de eervolle muurtekst ook zelf een ode te brengen aan Kees van Kooten…

https://youtu.be/9UshnLjKlSo

Ode aan Kees van Kooten:

https://youtu.be/-IyOqYFP5ME