Nieuwe tramremise komt in Ypenburg

Als het aan het stadsbestuur van Den Haag ligt, komt er een nieuwe tramremise in Ypenburg. De remise is nodig vanwege de aanschaf van trams met een gelijkvloerse instap.

De remise moet plaats bieden aan de nieuwe trams die worden besteld voor de lijnen 6 (Leyenburg-Leidschendam Noord), 12 (station Hollands Spoor-Duindorp) en 16 (Statenkwartier-Wateringen). Op deze lijnen rijden nu nog de kenmerkende rood-beige GTL-trams met hogere instap.

De laatste GTL-trams, die rood-grijze trams, zijn aan het eind van hun latijn. Die worden vervangen door 60 nieuwe trams. Die trams moeten ook ergens geparkeerd staan als ze niet worden gebruikt. In de remises aan de Lijsterbesstraat (Bomenbuurt) en aan het Harstenhoekplein (Scheveningen) passen alleen de oudere trams, zoals de rood-beige trams en historische tramstellen.

Daarom was de gemeente op zoek naar een extra locatie waar veel trams kunnen worden geparkeerd. Verkeerswethouder Robert van Asten (D66) kondigde zaterdag in Spuigasten op en Haag FM de keuze voor de locatie aan: “In de oksel van het Prins Clausplein gaan we dat doen, aan de Ypenburg-kant. Daar ligt de GAVI-kavel. Daar gaan we een nieuwe remise bouwen.”

De komende jaren worden de tramtracés van de lijnen 6, 12 en 16 geschikt gemaakt voor de nieuwe trams. Op dit moment wordt er gewerkt aan het aanpassen van tramlijn 1 voor de nieuwe trams, om ook daar de verouderde GTL-trams te vervangen.