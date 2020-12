Ouderen Laak verrast door spontane kerstactie

Normaal gesproken wordt er rond deze tijd een kerstbrunch voor ouderen in Laak op het hoofdkantoor van T-Mobile georganiseerd. Maar dat ging door corona helaas niet door. Door de coronamaatregelen zitten meer mensen in sociale isolatie en is er meer eenzaamheid onder ouderen en alleenstaanden. Om juist deze groep een vrolijk moment te bezorgen in aanloop naar de feestdagen, brachten het Wijkberaad en T-Mobile medewerkers zaterdag een bezoekje aan hun buren. Met muziek, oliebollen, koffie én een feestelijke attentie werden de 175 ouderen in de wijk verrast met een vrolijk bezoek aan de voordeur. Dit als alternatief voor de jaarlijkse kerstbrunch. Met de actie hopen het Wijkberaad en T-Mobile ook anderen te inspireren om met een klein gebaar iets te betekenen voor mensen in hun eigen omgeving die het moeilijk hebben.

Tisha van Lammeren, Directeur Consumentenmarkt T-Mobile Nederland, ging zelf ook de wijk in: “Bij T-Mobile draait alles om verbinding. Wij helpen die verbinding te maken, met het uiteindelijke doel mensen echt met elkaar in contact te brengen. Juist ook voor mensen voor wie dat niet altijd even vanzelfsprekend of makkelijk is. Nu de jaarlijkse kerstbrunch niet op de gewone manier door kon gaan, moeten we extra creatief zijn en gaan we zelf op gepaste wijze de wijk in. Dat doe ik samen met mijn kinderen, omdat ik het belangrijk vind dat zij leren en ervaren dat dit soort momenten van belang zijn.”

Klein gebaar, grote impact

Hoewel ze de lunch moeten missen, was deze verrassing voor de buurtbewoners extra bijzonder. Zo liet een van de buurtbewoners weten: “Mijn man en ik zijn elk jaar bij T-Mobile voor de Laak lunch en we hebben het dit jaar echt gemist. Maar wat een leuke verrassing om toch nog een bezoekje aan de deur te krijgen met een presentje! Het is zo fijn om wat gezichten te zien en als vanouds weer even een mooi gesprek te hebben.”

Bekijk hier de reportage: