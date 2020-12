Politieauto in brand gestoken op Scheveningen

Op Scheveningen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een politieauto in brand gestoken. Om iets voor twee uur is bij het politiebureau aan de Nieuwe Parklaan brand ontstaan in een geparkeerde pick-up van de politie.

Politieagenten zijn gestart met de eerste blussing. Later heeft de brandweer van Scheveningen dat overgenomen. Gezien de brand is ontstaan in de laadbak van het voertuig gaat men uit van brandstichting. Er zal onderzoek worden verricht naar deze brand.

Foto: Regio 15.