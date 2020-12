ADO Den Haag houdt punt over aan zespuntenduel met hekkensluiter FC Emmen

ADO Den Haag heeft zaterdagavond geen drie punten bij mogen schrijven. Bij het altijd lastige FC Emmen – de hekkensluiter van de eredivisie – werd met 1-1 gelijkgespeeld. Vicente Besuijen zette de Haagse ploeg al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar de thuisploeg wist halverwege het tweede bedrijf langszij te komen.

Sinds Emmen in de eredivisie speelt, wist ADO nog geen één keer te winnen in het noorden van het land. De wedstrijd werd ook wel een zespuntenduel genoemd. Emmen stond voor aanvang van de wedstrijd, met drie punten minder dan ADO, op de achttiende en laatste plaats op de ranglijst. Bij winst had de Haagse formatie van trainer Ruud Brood dus goede zaken gedaan. Met dit punt schiet ADO weinig op.

ADO begon voortvarend aan het duel, dat na 13 minuten tijdelijk stilgelegd werd wegens dichte mist. Die mist werd mede veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk. Buiten het stadion van de Drentse club hadden fans van de thuisploeg zich verzameld. Op dat moment stond het al 0-1 voor ADO.

Besuijen was verantwoordelijk voor de openingstreffer. Na ruim vijf minuten spelen zag Lassana Faye, Besuijen helemaal vrij staan in het zestienmetergebied. Die laatste schoot eenvoudig en hard binnen. De jonge aanvaller tekende hiermee voor zijn eerste doelpunt dit seizoen.

Meer balbezit

Scheidsrechter Jeroen Manschot vond na twintig minuten staken dat het zicht weer voldoende was om de wedstrijd te hervatten. FC Emmen had in het resterende deel van de eerste helft het meeste balbezit, maar in aanvallend opzicht kon de ploeg van trainer Dick Lukkien weinig brengen. Ook aan de kant van ADO bleven kansen uit.

Na rust klopte Emmen nadrukkelijker op de deur, maar de gastheren waren lange tijd niet zorgvuldig in de afronding. Uiteindelijk viel de gelijkmaker wel. Miguel Araujo kopte in de 72e minuut de 1-1 tegen de touwen.