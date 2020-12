Beste Haagse Songs van ’20 in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop van Den Haag FM hoor je zondagavond een extra uur met de beste Haagse songs van dit jaar (foto).

Zondagavond 19:00 hoor je eerst een uur nieuwe releases van onder meer Yungblud, Ricky Koole, Beans on Toast, Texas, kerstsongs van Michelle David en Finneas en een Beatle-cover van zijn zus, Billie Eilish.

Om 20:00 volgt een extra uur met de Beste Haagse Songs van dit jaar, waarin Di-rect niet mag ontbreken, die met ‘Soldier on’ hun grootste hit in jaren scoorden. Natuurlijk ook aandacht voor corona-songs van Son Mieux, Verdwaalde Kunstenaar en Goldband. Ondanks dat bandjes nauwelijks konden spelen, zijn er wel wat acts die doorbraken dit jaar, zoals Ivyvox, Zuster Zonnebloem en TOUSCH met een Earring-dochter als frontvrouw. Comebacks waren er ook, bijvoorbeeld van Dinand Woesthof, The Indien, Dyzack, The Great Communicators en de Ha-Ghanese band Dandana. Verder nog: Harrie Jekkers, Aapnootmies, Kingsize, Roos, David Benjamin, Avi on Fire, Mamihlapinatapai en vele anderen.

Na afloop is reguliere uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is HAAGSE SONG-special hier terug te beluisteren (link).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.