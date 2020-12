Getuigen gezocht na explosie in woning

De politie kreeg vrijdag rond 17:45 uur een melding van een explosie aan de Anna Bijnslaan. Onbekenden gooiden vermoedelijk een projectiel bij een woning naar binnen, die tot ontploffing kwam. Er raakte niemand gewond. De woning raakte beschadigd. Agenten hielden een 23-jarige vrouw uit Den Haag aan voor betrokkenheid bij de explosie. De politie doet onderzoek.

Op het moment dat het projectiel ontplofte, waren er twee personen aanwezig in de woning. Agenten startten direct een onderzoek in de omgeving en hielden een 23-jarige vrouw aan. Forensisch rechercheurs deden onderzoek in de woning. Er is aangifte gedaan en de vrouw wordt gehoord. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.