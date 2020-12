Marcel Verreck: “Vanaf maart zitten we opgehokt met familie, we hebben het hele jaar al kerst gehad!”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij het ADO Den Haag, CDA, Den Haag in Lego, de nieuwjaarsduik en kerst.

“We moeten blijven lachen, stadgenoten, en niet treuren om de iets andere feestdagen die eraan zitten te komen. Wat nou kerst, we zitten vanaf maart opgehokt met onze familie, we hebben het hele jaar al kerst gehad. Ik ken huishoudens waar ze snakken naar eenzaamheid”, aldus de columnist.