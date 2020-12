Oproep burgemeester: “Mijd de drukte in het centrum”

Burgemeester Jan van Zanen roep mensen op om zondag en de dagen daarna de drukte in het centrum van Den Haag te vermijden. Dat laat de burgervader weten in een verklaring. Zaterdag waren er veel mensen op de been om aankopen te doen. “De drukte was nog beheersbaar, mede dankzij de medewerking van onze ondernemers en handhavers.”

de burgemeester constateert “met zorg dat de corona-besmettingen nog steeds stijgen. Onze ziekenhuizen liggen vol met patiënten.” De gemeente heeft een aantal vuistregels: “kom alleen, blijf niet te lang hangen, houd voldoende afstand en winkel op rustige momenten.”

Zondag komt ook het kabinet weer bijeen met het OMT om te praten over nieuwe, verdergaande maatregelen tegen het nog steeds fors oplopende aantal besmettingen. Een lockdown waarbij alleen supermarkten en andere winkels met levensmiddelen open blijven is een van de opties.

Foto: Archief.