Acht woningen ontruimd door brand Apeldoornselaan

Door een brand in een winkel aan de Apeldoornselaan in Den Haag zijn acht woningen ontruimd. Dat meldt mediapartner Omroep West. Het vuur werd in de nacht van zondag op maandag rond 2.30 ontdekt.

Omdat de bovengelegen woningen ontruimd moesten worden, was de brandweer met extra materieel aanwezig. Het vuur was snel onder controle. Niemand raakte gewond. Twee katten zijn door personeel van de dierenambulance nagekeken.

De brandweer heeft wat breek- en sloopwerkzaamheden uitgevoerd, en is momenteel de woningen aan het ventileren. Als er in de woningen geen rook meer is, kunnen de bewoners weer terug naar huis.