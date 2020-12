‘Het is 200 procent oneerlijk als we moeten sluiten’

Autobrand in Stuwstraat: ‘tweede keer voor eigenaar’

Op een parkeerplek aan de Stuwstraat in de Molenwijk in Laak zijn maandagochtend de restanten te zien van een auto die daar in de brand heeft gestaan, de auto brandde in de nacht van zondag op maandag uit.

De brand werd even na vier uur in de nacht ontdekt door een buurtbewoner die zag dat een geparkeerde auto in de brand stond. Voor de eigenaar zou het de tweede keer zijn dat zijn auto in vlammen op ging, weet nieuwssite District8.

De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen en de auto is afgesleept.