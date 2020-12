Coronacampagne ook in het Haags: “Hâh auk binne 1,5 meitâh afstand”

De Haagse campagne tegen corona ‘zo doe ik dat’ is er vanaf woensdag ook in een Haagse vertaling: ‘zeau doet ik dat’. Op de nieuwe poster staat -uiteraard- Haagse Harry met daarbij de tekst “Effe op bezoek. Zau doet ik dat” en “Hâh auk binne 1,5 meitâh afstand”. Op de achterkant van de poster is de Nederlandse versie van de coronamaatregelen te vinden.

“Den Haag is een internationale stad, logisch dat campagnemateriaal in negen talen beschikbaar is. Maar echt Haags ontbrak nog. Hoog tijd voor een Haagse variant van deze poster”, zegt Sjaak Bral over de nieuwe poster.

Burgemeester Jan van Zanen: “Met een strengere lockdown en de feestdagen in aantocht blijft het belangrijk dat we ons aan de maatregelen houden. Thuisbesmettingen blijven een groot probleem. Met deze actie willen wij hier aandacht voor vragen. Nu dus ook in het Haags.” De campagneposters waren al beschikbaar in het Nederlands, Arabisch, Bulgaars, Chinees, Engels, Pools, Roemeens, Spaans en Turks.

Inwoners van Den Haag krijgen woensdag een poster van Haagse Harry als bijlage in de gratis huis-aan-huiskrant ‘De Posthoorn’ in de bus, de poster is ook hier te downloaden.