Coronavirus Den Haag: 170 nieuw gemelde positieve testen

In Den Haag zijn er tussen zondag- en maandagochtend 170 nieuwe besmettingen bijgekomen. Het nieuw aantal gemelde positieve testen ligt flink lager dan de afgelopen dagen het geval was: 248 op zondag en op zaterdag kwamen er 284 bij Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen 24 uur zijn er drie ziekenhuisopnames bijgekomen, er werden geen nieuwe sterfgevallen gemeld.

Ook landelijk zijn er in vergelijking met de afgelopen dagen minder nieuwe coronagevallen geregistreerd. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 8.496 nieuwe coronagevallen geregistreerd, de dagen ervoor lag dat aantal boven de 9.000.

Op maandagen ligt het aantal meldingen vaak wat lager dan op andere dagen, omdat in de weekenden minder mensen zich laten testen. Het aantal van bijna 8500 nieuwe gevallen is wel hoger dan op voorgaande maandagen.