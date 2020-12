Flamingo-groep De Règâhs neemt muzikaal afscheid van virus: ‘Ádios Corona’

De Haagse flamingo-groep De Règâhs heeft dit weekend een nieuwe single gepresenteerd: ‘Ádios Corona!’. “Ik bouw een hele grote fiësta als corona ons verlaat”, zingt men: “Ik zing voor jou dit afscheidsliedje.”

Het lied is een nieuwe versie van ‘Adios Amigo’ en gaat over het moment dat Corona weggaat. “Een in onvervalst Haags gezongen lied, op de typisch Spaanse muziek van de Sevillanas”, zo laat men weten.

De Règâhs spreekt van een mooi, hoopvol, humoristisch nummer “dat iedereen zal aanspreken in deze donkere tijd”.