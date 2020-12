Hart voor Den Haag: strikte voorwaarden voor het houden van vechthonden

Als het aan Hart voor Den Haag ligt mogen vechthonden alleen nog onder strikte voorwaarden worden gehouden. Daarbij wil ze dat er een houdverbod op honden komt na een bijtincident. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad pleit daarvoor nadat de 18-jarige Julia vrijdagavond op de Nunspeetlaan werd aangevallen door een hond en daarbij ernstige verwondingen opliep.

“Wij zijn een voorstander van dat vechthonden alleen nog onder strikte voorwaarden gehouden kunnen worden, zoals bij een bewijs van deskundigheid, geen strafblad en het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering”, legt fractievoorzitter Richard de Mos uit.

“Al jaren wordt er gesproken over het aanpakken van bijthonden. Zo was er sprake om eigenaren, na een incident met hun hond dat niet ernstig genoeg is voor strafrechtelijk optreden, te verplichten het dier te muilkorven en/of kort aan te lijnen. Maar het bleef bij woorden en het aantal bijtincidenten blijft toenemen, zeker ook door het tekort aan opvangplaatsen voor hoog-risico honden bij dierenopvangcentra. Dierenopvangcentra geven aan dat er zelfs wachtlijsten zijn, waardoor er risico’s zijn dat eigenaren de gevaarlijke honden in het wild loslaten.”