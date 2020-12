‘Het is 200 procent oneerlijk als we moeten sluiten’

Winkeliers wachten het besluit van het kabinet gespannen af. De kans is zeer groot dat niet-essentiële winkels dicht moeten in het kader van extra coronamaatregelen.

Op de Haagse Markt staat Vicky Rattan met zijn kledingzaak. ‘Het is 200 procent oneerlijk als we moeten sluiten’, vertelt hij met volle overtuiging in het Radio West-programma West wordt Wakker. ‘De dichte winkels moeten eerder sluiten, niet de open winkels op de markt. Hier heb je helemaal geen kans op corona. Het is een open markt waar wind waait, het is hier helemaal niet besmettelijk.’ Hij verzucht: ‘Als we moeten sluiten is het triest, maar boos? Op wie moet je boos zijn?’

Iets verderop staat Lion Dorsmits die beenmode verkoopt. Hij heeft de voorkant van zijn kraam afgeschermd met platen. ‘Als we dicht moeten vind ik dat aan de ene kant niet erg. Er lopen heel veel mensen hierzo, maar de omzetten zijn gedaald met 80 procent. Dus in mijn geval maakt het nauwelijks uit. Ik kan net mijn marktrekeningen betalen. We moeten het met z’n allen doen. Het kan niet anders.’

‘Ik hoop op een harde klap’

Chris Kalkman staat bij zijn snoepkraam. Hij hoopt open te blijven. De vorige keer moest hij 80 procent van zijn omzet inleveren. ‘Ik hoop op een harde klap met de lockdown en dat daarmee het virus bedwongen wordt. Misschien kunnen we dan met oud en nieuw bij elkaar zijn.’

De groenteboer op de Hoytemastraat gaat ervanuit dat hij tot de essentiële winkels hoort en niet hoeft te sluiten. ‘Ik denk niet dat je het kan maken om alle winkels te sluiten en alleen de supermarkten open te houden. Ik denk dat het mkb (midden- en kleinbedrijf) ontploft als ze dat gaan doen’, zegt hij stellig.

Winkelopeningstijden verruimd

En ook patissier Roel van Everdingen die met zijn zaak iets verderop in de straat zit, is voorzichtig optimistisch dat hij wél open mag blijven. ‘Bij de vorige lockdown mochten we ook open blijven, ik kan me niet voorstellen dat mensen alleen naar de supermarkt mogen.’