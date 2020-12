Bral: “Happy lockdown”, Struijlaart: “Je ziet het aankomen, toch is het gewoon ruk”

Nu duidelijk is dat Nederland tot en met 19 januari in een lockdown zit zien artiesten hun agenda weer leegvallen, bekijkt de bibliotheek op welke manier ze een deel van hun diensten kunnen blijven aanbieden en de uitbater van Café ’t Hoekje kreeg maandagavond een bijzondere verrassing van vaste klanten.

“Je ziet het aankomen. Toch is het gewoon ruk. Daar gaat de agenda weer op de schop”, zegt de Haagse zanger Ed Struijlaart. “Als we ons nou allemaal ff goed aan de regels houden kunnen we over 5 weken weer meer.” Cabaretier Sjaak Bral: “Ik mag zo op voor laatste shows van dit jaar. Daarom nu alvast van mij en Mark: Happy Lockdown!”

Ik mag zo op voor laatste shows van dit jaar. Daarom nu alvast van mij en Mark: Happy Lockdown! #persco #lockdown #Lindaswintermaand pic.twitter.com/hYSUiGswqS — Sjaak Bral (@SjaakBral) December 14, 2020

Bij Café ’t Hoekje in Laak vond maandagavond een bijzonder moment plaats. Studenten die doorgaans het café als hun kroeg beschouwen kwamen langs bij uitbater John Tuunter langs om ingezameld geld te overhandigen. “Dit is voor jou, omdat jij waarschijnlijk een nog zwaardere tijd tegemoet gaan dan ons”, aldus een van de studenten bij de overhandiging. “Het was altijd top, we voelden ons thuis hier.”

“Het is voor ons gewoon werk”, reageerde Tuunter. “Wij hopen dat er een moment komt dat het café straks weer open kan. Daar dromen we van. Het is niet alleen ons brood, maar ook ons leven.”

De Haagse bibliotheken zullen ook opnieuw de deuren sluiten, donderdag moet duidelijk zijn hoe zij een deel van de dienstverlening hervatten: “We kijken voor jullie naar (online) alternatieven, zoals het afhalen van boeken. Daar volgt uiterlijk donderdag 17 december meer informatie over.”