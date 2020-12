Kerstoutlet Café ’t Hoekje langer open tot lockdown: “Geen idee hoe te overleven”

Gemeente Den Haag: “Het is te druk in de Haagse binnenstad”

Onlangs maakte uitbater John Tuunter van zijn Café ’t Hoekje in Laak een kerstoutlet-store om toch nog wat inkomsten te hebben in december. Nu een vergaande lockdown aanstaande is ziet de Haagse ondernemer weinig toekomst voor zijn zaak. “Als ze dit nu doen gaan ze er voor de derde keer voor zorgen dat ik geen inkomsten heb. Dan loopt de verkoop van de kerststukjes enzovoort ook niet meer en dan weet ik echt niet hoe ik moet overleven”, zegt Tuunter tegen Den Haag FM.

Met de coronatoespraak van premier Rutte in zicht blijft de ondernemer maandag langer open. “Dan kan ik wellicht nog wat extra’s verkopen. Alle handel die is aangeschaft voor de kerst kan ik daarna weggooien. Ik heb verder even echt geen idee.” De kerstoutlet in zijn zaak zorgde de afgelopen weken voor aardig wat steun van klanten: “Die reacties zijn heel positief en mensen gunnen het ons ook.”

Een nieuwe sluiting zorgt voor een gitzwart toekomstbeeld bij de ondernemer: “Nouja, dan heb ik net genoeg geld -denk ik- om deze maand boodschappen te doen… En dan is het klaar.” Steun is een belangrijke factor om te kunnen overleven voor de ondernemer, het vergoeden van 70 procent van de vaste lasten geeft hem enigszins lucht: “Als dat gebeurt kan ik blijven wonen waar ik woon. Anders ben ik mijn huis kwijt.”

In mei van 2019 nam Tuunter het café aan het Lorentzplein over: “Dat was een heel goedlopend oudhollands café. Ik denk dat het allemaal voorbij is. Geen idee hoe te overleven”, verzucht hij nu. “Mensen die gewoon een goede baan -en dan denk ik aan het hogere segment- hebben hoeven zich geen zorgen te maken en voor mij is dat niet zo.”