Bral: “Happy lockdown”, Struijlaart: “Je ziet het aankomen, toch is het gewoon ruk”

Lawaaiige demonstratie tijdens toespraak Rutte beëindigd

Meer in

Bij de demonstratie tijdens de toespraak van Mark Rutte over de strengere coronamaatregelen zijn ten minste twee personen aangehouden. Enkele tientallen demonstranten hadden zich verzameld bij de Hofvijver in Den Haag. Dat meldt mediapartner Omroep West. De demonstranten waren duidelijk te horen tijdens de toespraak.

Demonstranten staan nu tegenover het torentje te zingen pic.twitter.com/PQOnKftM6h — Sander K. (@sanderknura) December 14, 2020

De demonstratie is volgens de politie ontbonden. Dat betekent dat de demonstratie niet is toegestaan. De politie is bezig om de demonstranten weg te sturen. Twee personen zijn aangehouden, waarvan een voor belediging.