Lockdown duurt in elk geval vijf weken: “opnieuw een ingrijpende boodschap”

Nederland gaat voor een periode van “in elk geval vijf weken” in lockdown, dat zei premier Mark Rutte maandagavond in zijn toespraak vanuit Het Torentje. Rutte noemde het besluit tot een lockdown tot en met 19 januari “opnieuw een ingrijpende boodschap”. “Alles is er op gericht om het aantal contacten te beperken.”

Tegelijkertijd met de toespraak van Rutte was gefluit te horen van demonstranten. “Op last van de burgemeester heeft de politie iets na zeven uur de demonstratie op de Korte Vijverberg ontbonden. De demonstratie was niet aangekondigd en is daarom beëindigd”, zo laat Den Haag weten.

Demonstranten staan nu tegenover het torentje te zingen pic.twitter.com/PQOnKftM6h — Sander K. (@sanderknura) December 14, 2020

“We realiseren ons, als kabinet, hoe heftig het besluit is. Zeker zo vlak voor Kerst”, stelde Rutte. De premier vraagt om tijdens de lockdown oog te houden voor mensen die het zwaar hebben. “Aandacht voor elkaar helpt ons er doorheen te komen. “We maken met 17 miljoen mensen iets mee wat we nog nooit gezien hebben”, aldus Rutte. “We moeten alert zijn om het virus op afstand te houden.”

“De realiteit is ook dat we te maken hebben niet met een onschuldige griep, zoals sommigen -bijvoorbeeld de demonstranten hier buiten- denken, maar met een virus wat iedereen hard kan raken”, zei Rutte maandagavond. “We hebben geen keus, het aantal contacten moet omlaag.”

“We moeten door deze zure appel heen bijten voor het beter wordt. En ja: het wordt beter. Dat is niet meteen, maar met een vaccin wordt 2021 wel een jaar van hoop.”

LIVE: de toespraak van minister-president Rutte over de laatste stand van zaken rond de aanpak van het #coronavirus ⬇ https://t.co/eFzCV7FRhh — Mark Rutte (@MinPres) December 14, 2020

Aangekondigde maatregelen

Vanaf woensdag 16 december tot 18 januari wordt onderwijs op afstand de norm. Ook kinderopvang gaat dicht. Vanaf dinsdag zijn alle niet-noodzakelijk winkels dicht. Zaken zoals supermarkten, slagers, thuiszorgwinkels mogen openblijven, dit geldt ook voor weekmarkten. Voor bouwmarkten is het mogelijk om klanten te laten afhalen. Publiek toegankelijke locaties zijn gesloten, zoals musea, bioscopen, theaters en dierentuinen. Hotels mogen open blijven, maar zonder openstellen van het restaurant. Locaties waar uitvaarten plaatsvinden mogen openblijven. De tandarts en fysio blijven beschikbaar, dat betreft medische contactberoepen. Dringend advies om thuis niet meer dan twee gasten van 13 jaar of ouder te ontvangen, voor Kerst geldt een maximum van drie gasten. “Kerst blijft – helaas – sober.” Buiten geldt een maximale groepsgrootte van twee, gezin kan groters zijn. Sportscholen, zwembaden en sporthallen sluiten. Buitensportlocaties mogen openblijven. Jongeren mogen blijven sporten in teamverband. Topsport mag doorgaan. Voor reizen blijft het dringende advies om zo min mogelijk te reizen en tot half maart geen reizen naar het buitenland te ondernemen. OV is enkel voor noodzakelijke reizen. Zeer dringend advies om thuis te werken, tenzij het niet anders kan.