OM: Caloh Wagoh verantwoordelijk voor ‘stroom aan ernstig geweld’

Motorclub Caloh Wagoh heeft geen ander doel dan het faciliteren en plegen van misdaad en is verantwoordelijk voor ‘een stroom aan ernstig geweld.’ Het strafrechtelijk aanpakken van individuele leden van de club is niet genoeg, een civiel verbod van de club is ‘noodzakelijk, om de rechtsstaat te beschermen.’ Met die woorden betoogde het Openbaar Ministerie maandag het verbod van de motorclub van de Haagse oprichter Delano R. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De zitting vindt plaats in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp waar de civiele rechter over het gevraagde verbod moet oordelen. Volgens het OM zijn er tal van ernstige misdrijven aan leden van Caloh Wagoh toe te schrijven en lopen er nog ettelijke strafzaken tegen een aantal leden.

De officier van justitie noemde een aantal voorbeelden, waaronder een liquidatie in Den Haag, een niet voltooide huurmoord in Roermond en mishandeling. Ook wees het OM op een afpersingszaak, waarin het slachtoffer zelfmoord heeft gepleegd omdat het geen andere uitweg meer zag.

Middelpunt van een groot liquidatieonderzoek

Oprichter Delano R. is het middelpunt van een groot liquidatieonderzoek (Erin)dat momenteel onder de rechter is. R. zou opdrachten voor huurmoorden hebben aangenomen van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in een ander omvangrijk liquidatieproces (Marengo).

Caloh Wagoh wil volgens het OM ‘een snoeihard imago’ hooghouden. Justitie illustreerde de stelling dat de club geweld, wapens en het gangsterleven verheerlijkt met foto’s en videofragmenten. ‘Schaamteloos’ materiaal, aldus het OM.

Satudarah, No Surrender en de Hells Angels

De civiele zaak tegen Caloh Wagoh is onderdeel van een breed offensief van het OM tegen motorclubs in Nederland, waarin een verbod ervan het einddoel is. Er zijn zaken aangespannen tegen onder meer Satudarah, No Surrender en de Hells Angels. Een aantal procedures loopt nog.