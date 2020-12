Marcel Verreck: “Vanaf maart zitten we opgehokt met familie, we hebben het hele jaar al kerst gehad!”

Politie schiet agressieve hond dood die Julia (18) beet

De hond die de 18-jarige Julia vrijdag in Den Haag ernstig heeft verwond, is door de politie doodgeschoten. De hond viel een agent aan. De eigenaresse van de hond is aangehouden. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Zondagavond gingen agenten in verband met het onderzoek naar het bijtincident naar een woning aan de Velddreef in Zoetermeer. De aanwezige hond was direct zeer agressief tegen de agenten, die nog probeerden het dier met een vangstok onder controle te krijgen.

Toen dit niet mogelijk bleek en de hond de agenten aanviel, gebruikte een van de agenten zijn vuurwapen. Met fatale gevolgen voor de hond. De 35-jarige eigenaresse van de hond meldde zich later aan een politiebureau en is aangehouden. De politie onderzoekt de zaak.

Zwaargewond op straat

Julia werd vrijdagavond aangevallen door een hond en liep daarbij ernstige verwondingen op. Op de Nunspeetlaan in Den Haag zag ze dat een pitbullachtige hond een kleine pup aanviel. Ze wist de beesten uit elkaar te halen, maar werd daarna zelf door een andere pitbullachtige hond aangevallen. Julia lag zwaargewond op straat, maar de twee baasjes vluchtten weg, samen met de twee agressieve honden. Omstanders hebben haar vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

De Haagse lag vijf uur lang op de operatietafel, vertelde haar broer Dawid. ‘Ze heeft straks een litteken van twintig centimeter op haar gezicht en die is ook nog eens heel breed. Haar hele wang lag van haar gezicht af, ze mist twee tanden en het is afwachten wat de kaakchirurg zegt, want ook een deel van haar kaak is verbrijzeld.’