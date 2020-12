Premier Rutte houdt corona-toespraak, vergaande lockdown vanaf middernacht

Meer in

Premier Mark Rutte houdt maandagavond om 19.00 uur een toespraak vanuit het Torentje. Het is de tweede keer dat Rutte een toespraak over de coronacrisis houdt vanuit het Torentje, dat gebeurde eerder in maart.

Het kabinet bereidt een vergaande lockdown voor waarbij bijna alles tot en met 19 januari dicht gaat: van scholen tot niet-essentiële winkels tot musea tot kapsalons tot theaters. De maatregelen gaan vannacht om 00.00 uur al in, om een run op winkels morgen te voorkomen, zo melden Haagse bronnen aan de NOS. Contactberoepen zoals fysiotherapeuten en massagesalons moeten ook stoppen, en mensen moeten zo veel mogelijk thuis blijven.

Besmettingen lopen op

Landelijk gezien was dit weekend opnieuw een stijging te zien in het aantal coronabesmettingen: zaterdag 9182 en 9924 op zondag. Ook in Den Haag liep het aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen Op, vrijdag waren het er 206, zaterdag 284 en 248 op zondag.