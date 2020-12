Gemeente Den Haag: “Het is te druk in de Haagse binnenstad”

De gemeente Den Haag waarschuwt dat het te druk is in de binnenstad. “Het is te druk in de Haagse binnenstad. Doe je (kerst)inkopen online”, valt te lezen op Twitter.

⚠️ Het is te druk in de Haagse binnenstad. Doe je (kerst)inkopen online.#denhaagtegencorona — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) December 14, 2020

Bij de vestiging van Gamma aan de Oude Middenweg worden maandagmiddag de kerstbomen gratis uitgedeeld. Ook daar is het druk, weet Regio15.

Verschillende winkels in Den Haag zijn vandaag toch opengegaan nu duidelijk is dat met de vergaande lockdown niet-essentiële winkels tot 19 januari gesloten moeten blijven.

Voor de deur van Primark in het centrum van de stad was maandagmiddag een rij voor de deur te zien op de laatste dag dat de winkel voorlopig open zal zijn. Ook klanten van kappers zagen voor de deur een rij staan. De vergaande lockdown die vannacht ingaat zorgt ervoor dat alle niet-essentiële winkels tot 19 januari moeten sluiten.

De Haagse kapper Ap zit helemaal vol voor vandaag pic.twitter.com/gGAreq3DTp — Sandrine Thelosen (@SThelosen) December 14, 2020

Café ’t Hoekje in Laak laat weten maandag langer open te blijven met de kerstoulet in hun zaak, zij proberen tot aan middernacht nog de handel te verkopen. “Laatste dag. Open tot 24.00 uur” en “Boos en erg verdrietig” valt er te lezen op borden bij de Laakse onderneming.

PvdA-raadslid Janneke Holman zegt op Twitter nog eens na te denken voor je vandaag nog even naar een winkel gaat: “Ten eerste, je hebt het waarschijnlijk niet nodig. Wees creatief. En anders, koop straks bij lokale ondernemers die ook creatief gaan zijn met afhalen of bezorgen. Of geef met kerst cadeaubonnen van lokale ondernemers en horeca.”

Bij de Kruidvat aan de Grote Marktstraat leek de drukte rond de lunch minder groot te zijn.