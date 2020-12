Twee verdachten van phishing aangehouden

De politie heeft afgelopen vrijdag twee verdachten van 17 en 19 jaar oud aangehouden, de twee Hagenaars worden verdacht van phishing en oplichting. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt.

De verdachten zouden zich op grote schaal bezig hebben gehouden met verschillende vormen van phishing. Ze deden zich voor als ‘vriend-in-nood’ op WhatsApp, stuurden slachtoffers een bericht dat zij nog verzendkosten moesten betalen voor een pakketje of gaven zich uit als iemand van de bank waarbij de slachtoffers het geld moesten overmaken naar een zogenaamde ‘kluisrekening’.

Een van de verdachten kwam naar voren bij een onderzoek naar phishing en oplichting via Marktplaats, verder onderzoek resulteerde in de twee aanhoudingen. Na de aanhouding zijn er op twee locaties in Den Haag tientallen gegevensdragers, contant geld en een auto in beslag genomen.

De 17-jarige werd na verhoor weer vrijgelaten, hij blijft een verdachte. De hoofdverdachte wordt dinsdag voorgeleid.