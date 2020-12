Gemengde gevoelens in culturele sector over strenge lockdown

Burgemeester Jan van Zanen roept op om regels na te leven

‘Het is een bittere pil’, dat zegt burgemeester van Den Haag Jan van Zanen tegen mediapartner Omroep West over de lockdown van vijf weken. ‘Het is een bittere pil voor mensen die een winkel bedrijven of naar de winkel willen gaan. Voor mensen die eenzaam zijn en die naar school willen. Kortom: voor iedereen.’

Hij vervolgt: ‘Mensen kunnen niet doen wat ze willen doen. Ze kunnen niet naar de kapper, mensen kunnen hun praatje niet maken. Je moet je tot het hoogst noodzakelijke beperken. Het is een lockdown. Dat heb ik nog niet meegemaakt. En volgens mij mensen die ouder zijn dan ik ook niet. Het is nogal wat. Het is uniek.’

‘Bij excessen zullen we handhaven. Sommige dingen worden makkelijker om te handhaven, want sommige dingen mogen niet meer. Maar het zal niet makkelijker zijn.’ Van Zanen doet een beroep op de bevolking om de regels na te leven. ‘Dat is belangrijker dan handhaven. Hoe beroerd iedereen ook is, hoe zat iedereen het ook is. Het is nodig. Laten we het met zijn allen doen om de zorg te ontlasten.’

Rutte zei in zijn toespraak niets over een eventuele avondklok. Van Zanen zit niet per se op een avondklok te wachten. ‘Ik hoop dat deze aangekondigde maatregelen voldoende zijn en dat we met zijn allen laten zien dit voldoende is.’