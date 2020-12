Coronavirus: aantal besmettingen per dag daalt, stijging in weekgemiddelde

In Den Haag zijn er tussen maandagochtend en dinsdagochtend 131 nieuwe coronagevallen bijgekomen, het aantal nieuw gemelde positieve testen per dag neemt daarmee voor de vierde dag op rij af. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het weekgemiddelde van nieuwe besmettingen in Den Haag komt met de daling uit op 207 nieuwe besmettingen per dag, vorige week lag dat gemiddelde nog op 143.

Ook landelijk is het aantal nieuwe coronagevallen afgenomen, in de afgelopen 24 uur zijn er 6682 positieve tests geregistreerd. Dat zijn er 1807 minder dan het voorgaande etmaal. Maandag ging het nog om 8496 nieuwe coronagevallen. Daarbij wordt opgemerkt dat er door problemen met het registratiesysteem bij de GGD op zondag, maandag en dinsdag minder positieve testen zijn gemeld, schrijft de NOS.

In het landelijk weekgemiddelde is nog wel een stijging te zien van het aantal coronagevallen. Het RIVM registreerde de afgelopen zeven dagen in totaal 58.412 nieuwe besmettingen, 36 procent meer dan een week eerder.

Drukker in ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben het de afgelopen week weer een stuk drukker gekregen met het behandelen van coronapatiënten. Intensivecareafdelingen namen 222 mensen op met Covid-19, 24 procent meer dan een week eerder. Verpleegafdelingen zagen een toename van 1480 patiënten.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 86. In Den Haag werd er een nieuw sterfgeval geregistreerd. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

Reproductiegetal

Ook het reproductiegetal is gestegen zo meldt het RIVM, dat getal ligt nu op 1,24. Een reproductiegetal van 1,24 wil zeggen dat iedere 100 mensen die het virus hebben opgelopen op hun beurt 124 anderen besmetten. Hoe hoger het getal boven de 1 komt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden.