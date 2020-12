Gemengde gevoelens in culturele sector over strenge lockdown

Door hond aangevallen Julia: ‘Dit ligt aan de opvoeding van de hond, niet aan de hond zelf’

Ze zou het zo weer doen, zegt de 18-jarige Julia Korszak uit Den Haag tegen mediapartner Omroep West. Vrijdagavond redde ze een puppy die werd aangevallen door een hond. Maar Julia werd vervolgens zelf aangevallen. ‘Het is mijn instinct’, vertelt ze. De Haagse raakte zwaargewond door de aanval.

Het gaat nog steeds slecht met haar. ‘Mijn wang is opgezwollen en de zwelling is ook richting mijn oog getrokken. Ik zie niets meer met mijn linkeroog.’ Julia krijgt zware pijnstillers waardoor ze ‘gelukkig niets voelt’. ‘Maar als de pijnstillers zijn uitgewerkt heb ik het gevoel alsof ik uit elkaar word gescheurd.’ Haar stem klinkt binnensmonds door de zwelling. ‘Praten gaat moeilijk. Het duurt nog zeker een maand of zes voordat ik helemaal ben hersteld.’

De Haagse liep vrijdagavond over de Nunspeetlaan in Den Haag toen ze zag dat een pitbullachtige hond een puppy aanviel. De ketting waaraan het dier zat was losgeschoten. Julia bedacht zich geen moment. ‘Ik heb ze uit elkaar gehaald en trok de pitbull naar achter. Daarna verloor ik mijn evenwicht waardoor de pitbull schrok en op me sprong. Hij hing vijf minuten aan mijn gezicht, het duurde erg lang voordat hij losliet.’ Haar wang lag van haar gezicht en ze mist nog steeds tanden.

‘Vol adrenaline’

Door een omstander werd Julia naar het ziekenhuis gebracht. Vervolgens is ze zelf nog naar de eerste hulp gelopen, waar ze alles heeft verteld. ‘Het is wonderbaarlijk hoe ik alles kon doen. Ik zat zo vol adrenaline dat ik het niet doorhad. Maar toen ik na de operatie wakker werd dacht ik: ik kan niets.’

Na het incident ging het baasje van de pitbull ervandoor. ‘Ik help je en dan krijg je dit als dank. Ik had ook door kunnen lopen, dan hadden zij ermee gezeten.’

Nauwelijks wraakgevoelens

Toch heeft ze nauwelijks wraakgevoelens. Zondagavond werd de vrouwelijke eigenaar gearresteerd, ze wordt volgens het Openbaar Ministerie verdacht van zware mishandeling. Haar hond werd daarbij doodgeschoten, omdat het beest de politie aanviel. ‘Dat had van mij niet gehoeven, maar hij was agressief, dus er was geen andere optie. Het is jammer voor de hond.’

Ze is blij dat het baasje is opgepakt. ‘Ik wil begrijpen waarom ze is weggegaan.’ Ze hoeft voor haar niet achter de tralies. ‘Ik wil alleen dat ze nooit meer een hond krijgt. Dit ligt aan de opvoeding van de hond, niet aan de hond zelf.’ Ook hoopt ze op een letselschadevergoeding. ‘Waarschijnlijk worden niet alle operaties vergoed door mijn verzekering. Ik moet kijken wat de schade wordt.’

Puppy

De puppy is volgens Julia gered, maar hoe het met het beestje gaat, weet ze niet. Ook een woordvoerder van de politie kan daar niets over zeggen.

Julia is op dit moment bezig met een opleiding beveiliging. Die heeft ze voorlopig op pauze gezet. ‘Ik moet nu rust nemen.’ Ze houdt blijvend littekens op haar gezicht. ‘Het proces gaat lang duren. Over twee maanden kijkt de kaakchirurg of ik een nieuwe kaak moet.’

‘Iets beter nadenken’

Ondanks alle gevolgen die haar reddingsactie teweeg heeft gebracht, zou Julia het zo weer doen. ‘Het is mij aangeleerd. Maar ik zou nu wel iets beter nadenken voordat ik ertussen spring. Nu bleef ik erna nog even staan, maar ik had gewoon gelijk weg moeten gaan. Dan was het niet gebeurd.’