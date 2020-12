Eerste ronde vaccineren in Haaglanden vanuit centrale locatie

Ondernemend Nederland: “Lockdown is een harde klap, maar wel een duidelijke”

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen in de regio Haaglanden die in aanmerking komen voor een vaccinatie tegen COVID-19 worden op een centrale locatie gevaccineerd, dat laat GGD Haaglanden weten. De reden voor een centrale locatie is dat het vaccin bewaard moet worden bij 75 graden onder nul.

Begin januari 2021 worden de eerste doses van het vaccin van BioNTech/Pfizer verwacht, bij de voorbereidingen is het de inzet om “zo vroeg mogelijk in januari de eerste prik te kunnen zetten”. Wanneer exact met inenten kan worden begonnen is nog niet duidelijk, het vaccin moet nog goedgekeurd worden door het Europese medicijnagentschap.

Medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg krijgen na de zorgmedewerkers van verpleeghuizen een oproep voor de vaccinatie. Tegelijkertijd wordt ook zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, dat zal in de eigen woonomgeving gebeuren.

Later in 2021 zullen andere medische risicogroepen en ouderen in aanmerking komen voor een vaccin, daarna volgt de rest van de bevolking. GGD Haaglanden bereidt zich, samen met partners als GHOR Haaglanden, voor om 550.000 inwoners te vaccineren.

