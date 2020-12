IN BEELD: Eerste dag van lockdown in Den Haag

Gemeenteraad vergadert tijdens lockdown volledig digitaal

De Haagse gemeenteraad zal bij haar laatste vergadering voor het kerstreces niet meer fysiek bij elkaar komen, door de vanaf dinsdag geldende lockdown is gekozen om de raadsvergadering volledig digitaal door te laten gaan.

De voorzitter zal woensdag wel aanwezig zijn in de raadszaal, overige raadsleden zijn digitaal aanwezig en er mag per fractie een woordvoerder voor ieder agendapunt deelnemen aan de digitale vergadering. In de avond wordt er door alle raadsleden gestemd, ook dat zal digitaal gebeuren.

Tevens zullen de commissievergaderingen tot 19 januari 2021 digitaal worden voortgezet. Wanneer duidelijk wordt of en wanneer maatregelen worden versoepeld zal opnieuw worden gekeken wat dat betekent voor de raadsvergaderingen.

De raadsvergadering is woensdag vanaf 10.00 uur te volgen via Den Haag TV.