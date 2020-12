Coronavirus: aantal besmettingen per dag daalt, stijging in weekgemiddelde

Marcel Verreck: “Theaters dicht, behalve circus Binnenhof en het grote witte lunapark aan het Spui”

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM. Dat doet hij deze keer niet op een plek in de stad, maar vanuit zijn eigen huis, omdat hij in thuisisolatie zit. In deze column bespreekt hij ADO Den Haag, Quincy Promes, Jan van Zanen, Oudejaarsavond en de lockdown.

“Nu gaan de theaters ook dicht, behalve circus Binnenhof alhier en het grote witte lunapark aan het Spui, dus hoe moet het nu met onze oudejaarsconferences?”, vraagt de columnist zich af.