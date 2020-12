IN BEELD: Eerste dag van lockdown in Den Haag

Ondernemend Nederland: “Lockdown is een harde klap, maar wel een duidelijke”

“Het is lastig voor ondernemers om nu -vlak voor kerst- dit soort ingrijpende beslissingen voor de kiezen te krijgen”, dat zegt Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL) in Haags Bakkie op Den Haag FM. Veel ondernemers zijn door de vijf weken durende lockdown vanaf dinsdag gesloten. “Dit zijn zúlke ingrijpende beslissingen, daar kunnen we bijna nog niet van overzien wat de impact is.”

Toch is er ook begrip voor een volledige lockdown; de coronamaatregelen zwabberden teveel vindt Biesheuvel. “Ik denk dat het goed is dat er helderheid is voor iedereen. Het is een hele harde klap, maar wel een duidelijke klap. Het is een moeilijke stap terug, maar met vaccins op komst, met een betere organisatie op het testbeleid en een goed steunpakket moeten we er doorheen komen met elkaar.”

“Een deel van de ondernemers is enorm geschrokken. Neem de reisbureaus bijvoorbeeld: tot half maart mogen ze geen reizen boeken, dat is heel ver weg. Of wat denk je van ondernemers met kerstvoorraden? Dat raak je echt niet meer kwijt binnenkort. Dat is een hele harde klap”, zegt Biesheuvel, al wordt er ook vooruitgekeken: “Tegelijkertijd merk je bij ondernemers ook het sentiment ‘zo kon het ook niet verder’. Liever nu heel veel duidelijkheid en met elkaar een stap terugzetten, maar wel met het vooruitzicht dat we hopelijk straks wat stappen vooruit kunnen zetten’, die reactie heb ik ook gehoord van ondernemers.”

De blik moet wat ONL betreft gericht zijn op de toekomst en hoe alles weer veilig open kan in 2021. “Laten we daar vanaf vandaag naar kijken en niet pas op 19 januari.”