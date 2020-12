Poelier ziet rustige Zuiderparklaan: “Lege stoepen, zeven kappers in de buurt zijn dicht”

Door de geldende lockdown is ook op de Dierenselaan in Escamp een groot deel van de winkels gesloten, omdat alleen essentiële winkels open mogen blijven. “Dat is een verstandig besluit”, vindt poelier Victor Meijer. “Ik zit hier met een groenteboer, een slager, een bakker en een visboer. Ik heb elke week tussen de 500 en 700 klanten, die anderen hebben dat ook. Als die ook naar de Jumbo gaan, hier verderop, dat kan de supermarkt niet aan.” De poelier hoopt dan ook dat de speciaalzaken, zoals de bakker, slager en de groenteboer, geopend mogen blijven.

Met zijn winkel op de kruising van de Zuiderparklaan en de Escamplaan zit Meijer letterlijk op een steenworp afstand van winkels aan de Dierenselaan. “Het straatbeeld is rustig. Er zijn diverse winkels natuurlijk dicht. Zo zijn er zeven kappers en die zijn allemaal dicht”, vertelt de bekende poelier. “De stoepen zijn leeg, absoluut.” Dat beeld van vandaag is anders dan wat hij een dag eerder meemaakte, ook zijn zaak kende vlak voor de lockdown een drukke dag: “Het was zó verschrikkelijk druk. Het was echt niet normaal.”

‘Ze hebben hun bitterballen en kroketten gratis hier neergezet’

De sluiting van de horeca heeft ook invloed op zijn zaak, stelt Meijer. “Ik heb een stuk of vier horecaklanten en die hebben al sinds februari niks afgenomen.” Desondanks heeft hij de helpende hand uitgestoken naar zijn collega’s. “Ik heb bepaalde horecaklanten mijn vriezer als opslag aangeboden. Ze hebben hun bitterballen en kroketten gratis hier neergezet. Ik probeer echt van alles voor hen te doen. Dat ze dicht zijn vind ik heel zielig, maar een verwijtende blik naar mij toe vind ik onzin. Maar het gebeurt helaas wel.”

‘Uiteindelijk betaalt de klant het gelach’

Die gesloten restaurants en cafés hebben ook invloed op zijn inkoopprijs: “De slachterij waar ik mijn kip van betrek, die heeft de horeca nu niet als klant. Dat houdt in dat degene die wel kip afnemen met prijsverhogingen te maken krijgen, want die slachterij moet ook de kosten betalen. Uiteindelijk betaalt de klant het gelag, maar ze zijn niet op vakantie geweest, dus ze hebben ook wel geld in de zak. En of je nu 14,98 euro per kilo betaalt of 15,98 euro – ik maal daar zelf niet om… Een euro per kilo – da’s tien cent per ons – daar zal de klant geen last van hebben.”

Decemberdrukte

Nu duidelijk is dat de lockdown in Nederland nog tot 19 januari zal duren, verwacht de ras-Haagse poelier flink wat drukte in zijn en andere winkels met levensmiddelen. “Mensen gaan thuis eten. Restaurants zijn dicht, dus waar je de spullen kan halen om thuis te eten – de slager, de groenteboer en de poelier – die krijgen het nu drukker.”