Scooter gevonden langs Haagse Trekvliet; zoekactie naar mogelijke bestuurder levert niets op

De brandweer heeft dinsdagavond in het water van de Haagse Trekvliet langs de Trekweg in Molenwijk gezocht naar iemand die mogelijk in het water lag. Volgens een woordvoerder van de brandweer hadden wandelaars een huurscooter gevonden. ‘Half op de kant, half in het water’, zei hij tegen Omroep West.

Tekst gaat verder onder tweet.

Den Haag-Trek Weg. Wandelaars hebben een scooter in het water zien liggen en hebben de hulpdiensten gealarmeerd. Duikers van de brandweer hebben een groot gebied onderwater afgezocht maar geen persoon aangetroffen. https://t.co/R67TDg8Rau — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) December 15, 2020

Aangezien er niemand op de kant lag, heeft de brandweer twee duikteams ingezet om in het water te zoeken. ‘We nemen in zo’n geval het zekere voor het onzekere.’ Ook een politiehelikopter, die al in de buurt van Den Haag was, hing enige tijd boven de Trekweg.

Na een zoekactie van een klein uurtje, liet de brandweer weten dat er niemand onder water is aangetroffen.