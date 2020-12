Coronavirus: aantal besmettingen per dag daalt, stijging in weekgemiddelde

Strengere maatregelen zetten streep door eigentijdse versie van ‘Last Christmas’

‘Last Christmas’ van Wham! is bovengekomen als favoriete kerstnummer in Den Haag, uit vijfhonderd inzendingen die het Residentie Orkest en PAARD kregen kwam het nummer van Wham! het vaakst naar voren.

De oproep voor het aandragen van favoriete kerstnummers werd gedaan zodat het Residentie Orkest vervolgens samen met Silke van jongerenproject Stage Your Voice en zanger Pat Smith een nieuwe versie van het nummer zou kunnen opnemen, de strengere coronamaatregelen hebben daar een streep doorheen gezet. Een nieuw arrangement was wel al gemaakt.

“Na de boodschap van premier Rutte gisteravond vonden we het niet gepast het oorspronkelijke plan door te zetten en met een heel team de studio in te duiken”, legt Sven Arne Tepl van het Residentie Orkest uit. Het plan is nu om het in 2021 opnieuw te proberen, daarnaast wil men er een jaarlijks terugkerende traditie van maken.