Bakkerij Victor Driessen: “mensen doen kerstinkopen en extra brood in de vriezer”

Het was bij Bakkerij Victor Driessen de afgelopen dagen drukker dan normaal in de winkel. “Er zijn mensen die toch al hun kerstinkopen doen en mensen doen toch wat extra brood in de vriezer”, vertelt Timo de Jong van de bakkerij in Haags Bakkie op Den Haag FM. “We merken de afgelopen dagen wel dat mensen meer brood eten. Dat heeft denk ik te maken met het hebben van meer tijd: mensen kunnen makkelijker even brood halen en de kinderen vragen thuis om een boterham, dan merken wij dat ook.”

Gedurende de lockdown mag de bakkerij als essentiële winkel openblijven. “Ik vind het eigenlijk een beetje een eer. We zijn ook echt met de bakkerij een basisonderdeel van de maatschappij.”

Hoewel het met de bakkerij goed gaat vindt De Jong het lastig om dat hardop te zeggen: “Er zijn zat horecatenten, die knokken al zes maanden hier tegen. Mensen vragen wel eens hoe het gaat, je voelt je eigenlijk heel bezwaard om te zeggen dat het supergoed gaat. Je draait meer omzet, maar aan de andere kant ben je ingetogen want je weet hoe andere mensen er met hun bedrijf aan toe zijn.”