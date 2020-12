Coronavirus: 230 nieuw gemelde positieve testen in Den Haag

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur 230 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het afgelopen etmaal werden er in Den Haag twee nieuwe ziekenhuisopnames en een sterfgeval geregistreerd.

Landelijk gezien zijn er tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 11.214 nieuw positieve testen geregistreerd. Op dinsdag rapporteerde het RIVM bijna 6700 nieuwe gevallen. Dat was lager door een computerstoring. Hoeveel van die gevallen inmiddels wel zijn doorgegeven, is volgens het instituut niet na te gaan.