Gemeenteraad gaat flink sleutelen aan duurzaamheidsplannen van wethouder

De Haagse gemeente gaat flink sleutelen aan de duurzaamheidsplannen van wethouder Liesbeth van Tongeren. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De wethouder mag van de raad deze collegeperiode nog zelf geld uitgeven, maar daarna wil de politiek zelf bepalen waaraan het wordt besteed. En daarbij gaat het om veruit het grootste deel van het bedrag. De raad wil met dat geld in ieder geval een fonds creëren waaruit woningeigenaren geld kunnen lenen om hun huis te isoleren.

De VVD en het CDA – twee coalitiepartijen – komen woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering met verregaande voorstellen voor aanpassing van de plannen van de wethouder. Zij gingen aan de slag nadat anderhalve week geleden al duidelijk werd dat de plannen met weinig enthousiasme werden ontvangen. Veel partijen twijfelen aan de richting die de wethouder wil inslaan, waarbij zij onder meer groot inzet op de aanleg van warmtenetten. De raad voelt juist meer voor wat meer kleinschalige initiatieven én het reduceren van CO2.

De twee coalitiepartijen komen woensdag met een soort tweetrapsraket. De VVD dient een voorstel in om geld vrij te spelen voor eigen wensen van de raad. Dat geldt niet voor de plannen van de wethouder voor dit én volgend jaar. De bedragen voor de jaren daarna worden ‘als indicatief’ omschreven, aldus het VVD-raadslid Chris van der Helm. ‘Dat betekent dat we ermee kunnen schuiven, als we dat willen.’

Groot bedrag

Het gaat wel om een groot bedrag dat de raad zo meer naar eigen inzicht kan uitgeven. In totaal kreeg de wethouder 185 miljoen uit de Eneco-middelen voor haar duurzaamheidsplannen. Zij mag daarvan nu nog ‘slechts’ een derde van de beschikbare 185 miljoen uitgeven. De rest, 125 miljoen, is straks niet meer vastgelegd.

Het tweede deel bestaat uit een voorstel van CDA-fractieleider Kavish Partiman. Hij komt met een voorstel om een isolatiefonds in het leven te roepen. Veel partijen vonden tijdens de eerdere bespreking van de plannen dat hiervoor nog te weinig aandacht was. Onterecht, oordeelden ze, want ‘het verduurzamen van woningen en in het bijzonder het isoleren van woningen is een bewezen en effectieve stap op weg naar een duurzame stad’, aldus het voorstel van de christendemocraat. Daarnaast zorgt het ook voor ‘meer woongenot en een lagere energierekening’.

Nul procent rente

Uit dat fonds zouden mensen dan tegen nul procent rente geld kunnen lenen. Als ze die lening aflossen, kan de gemeente dat geld weer aan nieuwe mensen uitlenen. Revolverend, heet dat in vaktermen. Partiman denkt dat zo’n fonds een uitkomst is voor veel huiseigenaren omdat ze zo op natuurlijke momenten hun woning kunnen aanpakken. Als ze toe zijn aan een nieuw dak, kunnen ze dan geld van de gemeente lenen om dat tegelijk te isoleren.

Volgens hem past het ook bij een wezenlijk andere manier van denken over de strategie van de energietransitie. Inzetten op het reduceren van CO2 in plaats van investeren in vaak grootschalige en omstreden warmtenetten als de vervanger van gasnetten, terwijl nog niet honderd procent duidelijk is of dat de toekomst heeft.

Isoleren

Volgens de CDA’er is voor dit plan wel veel geld nodig. Het kost al snel tussen de 25.000 en 35.000 euro om een woning te isoleren, zeker omdat in Den Haag relatief veel oudere woningen staan. Daarom denkt hij dat er een ‘noemenswaardig bedrag’ voor nodig is. ‘Zeker tientallenen miljoenen euro’s.’

Tijdens het eerdere debat bleek ook dat andere partijen nog wensen hebben. Zo wil de PvdA aandacht voor ‘energie-armoede’ en ervoor zorgen dat mensen die het niet breed hebben ook energie kunnen gaan besparen. GroenLinks kwam met een voorstel voor het oprichten van duurzame wijkontwikkelingsmaatschappijen. Ook die ideeën zouden met het vrijspelen van het geld vanaf 2022 kunnen worden gefinancierd. VVD en CDA rekenen nu dan ook op een meerderheid voor hun plannen.