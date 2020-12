Horecaondernemers lopen van Limburg naar Binnenhof: “We gaan vertellen wat er écht speelt”

In Den Haag zijn woensdagochtend een aantal horecaondernemers aangekomen, ze liepen in zeven dagen tijd ruim 200 kilometer vanuit Schimmert in Limburg een solidariteitsloop naar het Binnenhof in Den Haag. “We moesten iets doen, we voelden ons niet gehoord”, vertelt horecaondernemer Jules Horsmans in Haags Bakkie op Den Haag FM over de wandelactie.

Honderd procent compensatie voor de horeca is het doel van de actievoerders, daarnaast willen ze ook dat er een perspectief komt en duidelijk wordt of hoe en wanneer men weer open kan. “We horen eigenlijk niks en dat is niets te doen.”

Rond half 12 hebben de actievoerders een afspraak met CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. “Dan gaan we de verhalen vertellen, vanuit Limburg en wat we onderweg hoorden. We gaan vertellen wat er écht speelt.” Ze bieden daarbij onder meer de sleutels aan van verschillende cafés uit Roermond om zo aan te geven hoeveel bedrijven er in zwaar weer zitten.

Ter ondersteuning bood Den Haag FM presentator Nicolette Krul de wandelaars nog een en ander aan.