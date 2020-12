Moes mag met zijn ijscokar op het Binnenhof blijven

IJscoman Moes Pekedemir krijgt een vrijstelling voor zijn driewielige voertuig. Dat heeft de Haagse gemeenteraad woensdag besloten. De vrijstelling was nodig, omdat de bekende ijscoman anders nooit meer met zijn oude ijscokar op het Binnenhof mocht rijden.

Per 1 december zijn vervuilende tweetaktmotoren niet meer toegestaan in de stad in verband met de nieuwe milieuzone. Dit betekent dat onder andere zogeheten L2e-bromfietsen – die hun waar verkopen met hun driewielige voertuig – niet langer hun standpunten mogen innemen in de stad. Ze mogen namelijk niet meer door het centrum naar hun standplaats rijden.

Maar de gemeenteraad trapte op de rem en besloot tot een vrijstelling voor deze bromfietsen, omdat zij tot het cultureel mobiel erfgoed van de stad behoren, zo luidde het oordeel van de politiek. Een andere overweging was dat de verkopers voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun driewielige bromfietsen. Een krappe meerderheid van de raad stemde voor de motie van de raadsleden Pieter Grinwis van ChristenUnie-SGP en Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Zij kregen steun van de VVD, PVV, SP, Islam Democraten, NIDA, Fractie Hoijnck en de Partij van de Eenheid.

Pekedemir kan zijn oren woensdagavond niet geloven. Sterker nog, hij hoort in een telefoongesprek met Den Haag FM voor het eerst dat de gemeenteraad zijn handel heeft gered. “Echt waar?”, vraagt hij. “Ik wist wel dat het vanavond zou worden besproken, maar ik had dit niet verwacht.”

Ook raadslid Grinwis (CU-SGP) haalt opgelucht adem. “Ik ben blij dat het lukte om de beslissende motie in te dienen om Moes en zijn collega’s te redden en ervoor te kunnen zorgen dat we komend voorjaar weer onbezorgd een ijsje kunnen kopen op het Binnenhof of waar ook in Den Haag. Deze vrijstelling voor Moes is een kleine stap voor het IJspaleis, maar betekent een grote stap voor ijsverkopers (en andere ondernemers met klassieke driewielige bromfietsen).” Collega Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos: “Moes is een Haags icoon. Vanaf het begin heb ik me er keihard voor ingezet en ben blij dat het via deze motie alsnog gelukt is.”

De gemeenteraad nam ook een motie van het CDA aan, die ervoor zorgt dat ondernemers met driewielige voertuigen met een tweetaktmotor een vergoeding van 1.000 euro krijgen, als zij hun voertuig ombouwen. “Ik ben er trots op dat we zo onze ondernemers een beetje kunnen helpen”, aldus CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman.

