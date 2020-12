‘Sluiting Binnenhof heeft enorme economische impact op Den Haag’

De sluiting van het Binnenhof heeft een enorme economische impact op de stad Den Haag. De stad zou voor de totale duur van de renovatie 208 miljoen euro aan inkomsten mislopen. Dat meldt De Telegraaf op basis van een uitgelekte quick scan, dat in 2017 in opdracht van het toenmalige stadsbestuur werd gemaakt.

De renovatie van het Binnenhof moet volgens de plannen komende zomer starten en gaat meer dan vijf jaar duren. Volgens het rapport lijdt de stad Den Haag daardoor jaarlijks een verlies van zo’n 38 miljoen euro, waarvan 33,5 miljoen euro direct en 4,3 miljoen euro indirect. Bij de directe effecten wordt gekeken naar de impact op het aantal overnachtingen, bezoeken aan de horeca, musea en winkels. De horeca en winkels zijn de grootste verliezers van de sluiting.

De gemeente laat in een reactie weten dat er in 2016/2017 ‘inderdaad een quick scan is gemaakt’ waarin is onderzocht wat de economische effecten van de renovatie en de sluiting zijn. ‘Dat komt vaker voor. Met het Rijksvastgoedbedrijf zijn we in die tijd in gesprek gegaan over het proces, de participatie en de noodzakelijke maatregelen en investeringen om de stad aantrekkelijk te houden.’

‘Volop in gesprek’

‘We zijn daarbij tot de afspraak gekomen dat we de bezoekersstromen zoveel mogelijk op peil moeten houden en we gezamenlijk moeten voorkomen dat de bezoekersstromen terug zouden lopen. Zeker in de mate zoals in het onderzoek genoemd. We zijn nu volop in gesprek met het Rijk hoe en via welke maatregelen we er gezamenlijk voor zorgen dat voldoende bezoekers naar de binnenstad blijven komen’, aldus de gemeente.

De werkzaamheden op het Binnenhof staan voor volgend jaar zomer gepland. Er is veel gedoe over de tijdelijke verhuizing van het parlement naar het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken. Het stap voor stap verbouwen van het Binnenhof, waarbij de Tweede Kamer niet hoeft te verhuizen naar een tijdelijk onderkomen, is volgens het ene rapport 90 miljoen euro goedkoper dan alles in één keer verbouwen. Een ander rapport stelt juist weer dat in één keer verbouwen goedkoper is.

Voorjaar

In het voorjaar komt het college met een stuk naar de raad over de aanpak, de omgevingsvisie en de programmering om de bezoekersstroom op peil te houden.