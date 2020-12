StayOkay-hostel blijft tot 19 januari opvang bieden aan 120 daklozen

De 120 daklozen die in het StayOkay-hostel worden opgevangen mogen daar in ieder geval blijven tot het einde van de lockdown op 19 januari 2021. Dat heeft wethouder Bert van Alphen aan de Haagse gemeenteraad laten weten. Tevens wordt de nachtopvang ook opengesteld voor niet-rechthebbende dakloze mensen. Het kabinet had gemeenten opgeroepen om de opvang voor alle daklozen gedurende de lockdown weer open te stellen, zij betaalt de extra kosten van de maatregelen.

“Naar verwachting is de capaciteit van 120 personen in Stay Okay voldoende”, schrijft wethouder Van Alphen. “Voor eventuele extra capaciteit kan gebruik gemaakt worden van maximaal 60 plekken in de winterkoudeopvang locatie Lozerhof.

“Wij zijn erg blij dat wij deze mensen nog steeds kunnen en mogen opvangen, zeker ook na de periode na 4 januari, dus nu nog twee weken langer. Voor ons bedrijf betekent dat natuurlijk een stukje zekerheid dat er mensen zullen komen, maar we doen het echt om de mensen nu op te vangen”, zegt hostelmanager Dennis Lageweg tegen Den Haag FM. Het StayOkay Hostel Den Haag vangt de daklozen op sinds november van dit jaar, ze liet eerder al weten ervoor open te staan om de daklozen langer onderdak te bieden.